Гараж и автомобиль сгорели в Островском районе

13:52, 10 октября 2021, ПАИ

В Островском районе в деревне Карпово на улице Карповской, 53 сгорели гараж и стоявший в нём автомобиль Ford Transit 1998 года выпуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причиной возгорания оказалось короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке машины.

Также в этот день, 9 октября, в деревне Невадино Порховского района сгорел сарай площадью 2,25 кв. метра, а на улице Литвиненко в Пустошке – сарай площадью 96 кв. метров. В обоих случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.