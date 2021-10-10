Девочка выпала из окна в Великих Луках

14:20, 10 октября 2021, ПАИ

Девочка выпала из окна общежития на улице Малышева, 28 в Великих Луках, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

По словам очевидцев, девочка выпала из окна четвёртого этажа общежития. На вид ребёнку четыре-пять лет.

В результате падения девочка получила травмы ног, её увезли на машине скорой помощи вместе с родственницей, предположительно мамой.

Обстоятельства случившегося выясняются.