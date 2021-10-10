962 пациента с COVID-19 умерли в России за сутки
За последние сутки в России от коронавируса умерли 962 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
9 октября в стране выявлено 28 647 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровели от COVID-19 17 274 человека.
Всего по состоянию на 10 октября в России выявлено 7 775 365 случаев заболевания коронавирусом, 6 858 119 человек выздоровело, 216 415 – умерло. В Псковской области коронавирусом заразилось 52 459 человек, 44 815 пациентов выздоровело, 828 человек умерло.
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