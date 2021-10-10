Более 1,4 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
1 451 346 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 196,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 584 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 7 775 365 человек, 6 858 119 пациентов выздоровело, 216 415 человек умерло.
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