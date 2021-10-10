Росгвардия помешала псковичу украсть спиртное и сигареты

16:06, 10 октября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент случился 9 октября около 23:00. Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Яна Райниса сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 23-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки и сигареты.

По данному факту проводится проверка.