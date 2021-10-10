Минпросвещения РФ поддержало создание федеральной системы учёта успеваемости
Минпросвещения России поддерживает идею создания федеральной электронной системы учёта успеваемости школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.
«Нужно прекратить постоянную смену таких систем, выход – введение такой системы на федеральном уровне», – сказал Сергей Кравцов.
Как отметил глава ведомства, основным отличием федеральной системы станут строгие требования, которые к ней предъявляются.
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