До -1 градуса опустится температура в Псковской области предстоящей ночью

17:37, 10 октября 2021, ПАИ

11 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -1 до +4 градусов, днём – от +8 до +13.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.