До -1 градуса опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
11 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -1 до +4 градусов, днём – от +8 до +13.
Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.
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