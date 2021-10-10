Противопожарный рейд прошёл в Пскове
10 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову провели профилактический рейд на улицах Птичьей и Ветряной с целью профилактики пожаров и гибели людей на них. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе рейда сотрудники МЧС провели с гражданами беседы на тему пожарной безопасности, распространили среди жителей памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности.
Также гражданам рассказали о нормах и правилах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, разъяснили информацию о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей для обеспечения пожарной безопасности в жилье.
Кроме того, население проинформировали об эффективности и практической значимости мобильного приложения «МЧС России». Это приложение было рекомендовано гражданам к установке.
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