Российские учёные разработали технологию получения продуктов из стволовых клеток млекопитающих

18:23, 10 октября 2021, ПАИ

Технологию получения нового пищевого продукта, используя стволовые клетки млекопитающих, разработали на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В учреждении отметили, что проект основывается на разработке пищевых продуктов нового вида из клеток млекопитающих. К таким продуктам относятся так называемый клеточный фарш, белковые таблетки, клеточный концентрат.

Автор проекта студент третьего курса института фармации, химии и биологии вуза Данил Маклаков добавил, что разработанная технология позволит снизить ущерб для экологии и энергозатраты в сравнении с традиционным производством. Он также заметил, что полученный продукт обладает улучшенными вкусовыми качествами и полезными свойствами.

Разработчики считают, что, используя разработанную технологию, человечество исключит пищевые заболевания, связанные с мясными продуктами. Животное, выращиваемое для мяса, кормят различными кормами, добавками и лекарственными препаратами, которые накапливаются в конечном продукте, вызывая нарушения у человека при постоянном употреблении их в пищу.