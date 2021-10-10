Российские учёные разработали технологию получения продуктов из стволовых клеток млекопитающих
Технологию получения нового пищевого продукта, используя стволовые клетки млекопитающих, разработали на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
В учреждении отметили, что проект основывается на разработке пищевых продуктов нового вида из клеток млекопитающих. К таким продуктам относятся так называемый клеточный фарш, белковые таблетки, клеточный концентрат.
Автор проекта студент третьего курса института фармации, химии и биологии вуза Данил Маклаков добавил, что разработанная технология позволит снизить ущерб для экологии и энергозатраты в сравнении с традиционным производством. Он также заметил, что полученный продукт обладает улучшенными вкусовыми качествами и полезными свойствами.
Разработчики считают, что, используя разработанную технологию, человечество исключит пищевые заболевания, связанные с мясными продуктами. Животное, выращиваемое для мяса, кормят различными кормами, добавками и лекарственными препаратами, которые накапливаются в конечном продукте, вызывая нарушения у человека при постоянном употреблении их в пищу.
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Российские учёные разработали технологию получения продуктов из стволовых клеток млекопитающих
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