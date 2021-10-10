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Общество

Как не стать жертвой интернет-мошенников, рассказал специалист

Гендиректор компании Life Pay, занимающейся обслуживанием онлайн-касс, Арсений Косенко рассказал, как не стать жертвой интернет-мошенников, сообщили РИА Новости.

Специалист отметил, что развитие интернет-торговли привлекает не только покупателей, но и мошенников: чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо обращать внимание на ссылки, по которым совершается оплата, а также никому не сообщать свои личные данные.

Он назвал несколько простых правил, которые уберегут от мошенников: не переходить по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей, никому не сообщать CVV/CVC-код и коды из смс-сообщений от банка.

При оплате через онлайн-кассу, подчеркнул эксперт, стоит обращать внимание на ссылки, по которым предлагается совершить оплату. Преступники используют созданные двойники платежных сервисов, чтобы снизить бдительность покупателя.

Отличить такие подделки по внешнему виду не получится, однако саму ссылку невозможно подделать: необходимо обратить внимание на правильность написания ее адреса. Если в домене есть ошибки, то вас пытаются обмануть.

Также Косенко советует при оплате покупок обращать внимание на наличие протокола HTTPS (значок в виде закрытого замка). Он значит, что сайт обеспечивает безопасное подключение – вся персональная информация надежно шифруется, и злоумышленники не могут ее перехватить.

При обнаружении незаконной операции специалист рекомендует опротестовать ее. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение банка и написать заявление о несогласии с операцией, которую не совершали.

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