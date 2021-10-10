В Германии мужчина распылил в автобусе перцовый газ в ответ на требование надеть маску

22:32, 10 октября 2021, ПАИ

В городе Висбаден мужчина распылил в автобусе перцовый газ после требования надеть защитную маску. Об этом сообщила полиция Западного Гессена.

По имеющейся информации, молодой человек зашел в автобус без маски. Возник конфликт с другими пассажирами, водитель потребовал от гражданина покинуть транспортное средство. В ответ на требование мужчина распылил перцовый газ и скрылся.

Три человека пожаловались на раздражение глаз, им была оказана медицинская помощь на месте. Подозреваемый позже был задержан.