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Общество

В Германии мужчина распылил в автобусе перцовый газ в ответ на требование надеть маску

В городе Висбаден мужчина распылил в автобусе перцовый газ после требования надеть защитную маску. Об этом сообщила полиция Западного Гессена.

По имеющейся информации, молодой человек зашел в автобус без маски. Возник конфликт с другими пассажирами, водитель потребовал от гражданина покинуть транспортное средство. В ответ на требование мужчина распылил перцовый газ и скрылся.

Три человека пожаловались на раздражение глаз, им была оказана медицинская помощь на месте. Подозреваемый позже был задержан.

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