Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сборная России заняла четвёртое место в медальном зачёте чемпионата мира по спортивной борьбе

Фото: EPA-EFE/BERIT ROALD

Сборная России заняла четвёртое место в медальном зачёте чемпионата мира по спортивной борьбе, завоевав четыре золотые, пять серебряных и девять бронзовых медалей, пишет ТАСС. Первое место заняла сборная Ирана (7-3-3), вторыми стали американцы (5-5-5), третьими — японцы (5-3-4).

Программа чемпионата мира по спортивной борьбе включала в себя соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе. Российские борцы в вольном стиле завоевали семь медалей (3-1-4) и выиграли командный зачёт по очкам. В женской борьбе россиянки выиграли две бронзовые награды. В греко-римской борьбе российские спортсмены завоевали золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали и одержали победу в командном зачёте.

Золотые медали в вольной борьбе завоевали Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Серебряным призёром стал Магомед Курбанов (до 92 кг), бронзовые награды завоевали Евгений Жербаев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Радик Валиев (до 79 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг). В женской борьбе бронзовыми призёрами стали Надежда Соколова (до 50 кг) и Ханум Валиева (до 68 кг).

В греко-римской борьбе трёхкратным чемпионом мира стал двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 77 кг). Серебряные медали завоевали Эмин Сефершаев (до 55 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Сергей Кутузов (до 72 кг) и Зураб Гедехаури (до 130 кг). Бронзовые награды выиграли Степан Марянян (до 60 кг), Адлан Акиев (до 82 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).

Соревнования проходили со 2 по 10 октября в Осло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

10 октября 2021

Чем опасны кофе с молоком и картошка с мясом, рассказала диетолог
10 октября 2021

Читальный зал Госархива Псковской области временно приостанавливает работу
10 октября 2021

Сборная России заняла четвёртое место в медальном зачёте чемпионата мира по спортивной борьбе
10 октября 2021

Артиллерийский снаряд найден в Великих Луках
10 октября 2021

Как не стать жертвой интернет-мошенников, рассказал специалист
10 октября 2021

Американский обозреватель считает, что миру угрожают ещё две мировые войны
10 октября 2021

Страховщики поделились реальными историями мошенничества с целью получения выплаты
10 октября 2021

Публикуем видео падения 22-летнего тиктокера с моста в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...