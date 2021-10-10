Сборная России заняла четвёртое место в медальном зачёте чемпионата мира по спортивной борьбе

23:03, 10 октября 2021, ПАИ

Сборная России заняла четвёртое место в медальном зачёте чемпионата мира по спортивной борьбе, завоевав четыре золотые, пять серебряных и девять бронзовых медалей, пишет ТАСС. Первое место заняла сборная Ирана (7-3-3), вторыми стали американцы (5-5-5), третьими — японцы (5-3-4).

Программа чемпионата мира по спортивной борьбе включала в себя соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе. Российские борцы в вольном стиле завоевали семь медалей (3-1-4) и выиграли командный зачёт по очкам. В женской борьбе россиянки выиграли две бронзовые награды. В греко-римской борьбе российские спортсмены завоевали золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали и одержали победу в командном зачёте.

Золотые медали в вольной борьбе завоевали Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Серебряным призёром стал Магомед Курбанов (до 92 кг), бронзовые награды завоевали Евгений Жербаев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Радик Валиев (до 79 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг). В женской борьбе бронзовыми призёрами стали Надежда Соколова (до 50 кг) и Ханум Валиева (до 68 кг).

В греко-римской борьбе трёхкратным чемпионом мира стал двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 77 кг). Серебряные медали завоевали Эмин Сефершаев (до 55 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Сергей Кутузов (до 72 кг) и Зураб Гедехаури (до 130 кг). Бронзовые награды выиграли Степан Марянян (до 60 кг), Адлан Акиев (до 82 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).

Соревнования проходили со 2 по 10 октября в Осло.