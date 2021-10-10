Читальный зал Госархива Псковской области временно приостанавливает работу

23:37, 10 октября 2021, ПАИ

В Instagram-аккаунте Госархива Псковской области сообщили, что с 11 октября не будет работать читальный зал по адресу Псков, ул. Петрова, д. 1.

В посте отмечается, что специалисты архива свяжутся с заявителями, записавшимися на предстоящую неделю. О возобновлении работы и её режиме учреждение сообщит дополнительно.

Сотрудники архива принесли извинения за доставленные неудобства.