Читальный зал Госархива Псковской области временно приостанавливает работу
В Instagram-аккаунте Госархива Псковской области сообщили, что с 11 октября не будет работать читальный зал по адресу Псков, ул. Петрова, д. 1.
В посте отмечается, что специалисты архива свяжутся с заявителями, записавшимися на предстоящую неделю. О возобновлении работы и её режиме учреждение сообщит дополнительно.
Сотрудники архива принесли извинения за доставленные неудобства.
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