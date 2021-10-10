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Общество

Сидеть дома советует народный календарь 11 октября

11 октября отмечается память преподобного Харитона Исповедника, который жил в III-IV веках в Иконии (город в Малой Азии). Об этом сообщает calend.ru.

Император Аврелиан устроил гонения на христиан, и язычники жестоко избили Харитона. Его отправили в темницу, откуда мученик выбрался только в правление императора Тацита. Затем Харитон отправился в Святую Землю, но на пути к Иерусалиму его схватили разбойники и привели в свою пещеру. От смерти святого спасла змея, которая своим ядом отравила вино. Злодеи выпили напиток и умерли, а Харитон остался жить в пещере, где сделал церковь. Вскоре у него появились последователи, из которых сложилась община. Христиане образовали Фаранскую лавру, первую монашескую обитель в Иудейской пустыне.

В народе Харитонов день считался недобрым. Полагалось сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор - иначе злые люди могли сглазить и навести порчу. Домашними делами тоже не занимались, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой.

В этот день особенно крестьяне опасались кареглазых и черноглазых людей, так как считалось, что они способны навести сглаз.

Жениху и невесте нужно было тайно сходить к деревенской ведунье, угостить ее пирогом и подарить горшок меда. Так люди пытались задобрить колдунью, чтобы она не расстроила свадьбу, не наслала на будущую жену бесплодие.

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