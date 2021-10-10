Международный день девочек отмечается 11 октября

07:18, 11 октября 2021, ПАИ

11 октября отмечается Международный день девочек, сообщает calend.ru. Праздник провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек.

Инициаторы даты призывают сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, поощрять расширение их прав и возможностей.

Впервые день девочек отмечали в 2012 году. Он был посвящен детским бракам, которые представляют собой нарушение основных прав человека и негативно влияют на все аспекты жизни девочек, угрожают их здоровью и жизни. В последующие годы мероприятия были посвящены не менее актуальным темам.

Сегодня в мире проживает 1 миллиард молодых людей, включая 600 миллионов девочек-подростков. Почти каждая четвертая девочка в возрасте 15-19 лет не имеет ни работы, ни образования, ни профессиональной подготовки. К 2021 году около 47 млн женщин и девочек оказались в нищете в результате COVID-19. Кроме того, каждая третья женщина в мире подвергалась физическому или сексуальному насилию. По некоторым данным, в результате вспышки коронавируса резко увеличилось число случаев домашнего насилия.