Названа средняя продолжительность течения коронавируса у человека

09:28, 11 октября 2021, ПАИ

В среднем человек болеет коронавирусом 11 дней, но некоторые могут выздороветь и быстрее. Об этом заявили врачи Роспотребнадзора, пишет газета «Известия».

По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, как сообщает РИА Новости, человек может болеть до 28 дней. При этом эксперт пояснила, что после 14-го дня длительность болезни связана с различными осложнениями.

«В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», - сказала она.

Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина считает, что длительность заболевания зависит от своевременно начатого, правильного лечения и индивидуальных особенностей организма человека.

Врачи также отметили, что те, кто вакцинировался от COVID-19, болеют значительно меньше, чем невакцинированные.