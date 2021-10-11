За сутки произошло три возгорания в Псковской области

09:30, 11 октября 2021, ПАИ

За 10 октября произошло три случая возгорания в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В 5:32 в Великих Луках в ГСК «Тупик» произошло возгорание двух гаражей. В гараже №17 размером 4х6 метров выгорел автомобиль Nissan 2013 года выпуска. Огнем повреждены пластиковые элементы. В гараже №18 размером 4х6 метров огнем поврежден автомобиль Skoda Octavia 2009 года выпуска.

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание проводки в гараже №18.

В 12:26 в Острове на улице Клавдии Фёдоровой произошло возгорания автомобиля Hyundai Terracan 2002 года выпуска. Огнем поврежден моторный отсек.

Предположительная причина — короткое замыкание в моторном отсеке.

В 21:12 в деревне Карамышево Псковского района сгорела баня 3х6 метров.

Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.