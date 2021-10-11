Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам организации в Новосокольническом районе

09:45, 11 октября 2021, ПАИ

В Новосокольническом районе после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 90 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Двое сотрудников организации ООО «СПК Захарино» уволились по собственному желанию. При увольнении с ними не произвели расчет, денежная компенсация за задержку заработной платы не производилась.

Общая сумма долга по указанным выплатам превысила 90 тысяч рублей. Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по зарплате выплачена в полном объеме.