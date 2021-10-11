Роскачество обнаружило в наггетсах кишечную палочку

10:17, 11 октября 2021, ПАИ

Роскачество провело исследование куриных наггетсов 20 торговых марок и обнаружило в некоторых образцах листерии и кишечную палочку. Об этом говорится в исследовании организации, опубликованном 11 октября.

Во всех образцах не были обнаружены тяжёлые металлы и токсичные элементы в количествах, опасных для здоровья. Однако в наггетсах некоторых производителей выявили нарушения по микробиологическим показателям.

Эксперты Роскачества уточнили, что незначительное превышение показателя общей микробной обсемененности обнаружено в двух кулинарных изделиях (Metro Chef и Perfetto) и двух полуфабрикатах («ВкусВилл» и «Мясницкий ряд»). В другом кулинарном изделии «Золотой петушок» найдена кишечная палочка, а в полуфабрикатах «ВкусВилл» и «Мясницкий ряд» выявлены листерии – бактерии, способные размножаться в пищевых продуктах.

«Результаты исследования показали, что куриные наггетсы (как кулинарные изделия, так и полуфабрикаты) нельзя назвать продуктом, полностью готовым к употреблению без высокотемпературной обработки, потому что в наггетсах обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии и другие нарушения микробиологических показателей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Роскачестве отметили, что состав наггетсов, указанный на упаковке, не всегда соответствует действительности. В частности, некоторые производители не указали в составе мясо мехобвалки, кожу птицы и соевые белки, тем самым вводя в заблуждение покупателя.