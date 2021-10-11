Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Роскачество обнаружило в наггетсах кишечную палочку

Роскачество провело исследование куриных наггетсов 20 торговых марок и обнаружило в некоторых образцах листерии и кишечную палочку. Об этом говорится в исследовании организации, опубликованном 11 октября.

Во всех образцах не были обнаружены тяжёлые металлы и токсичные элементы в количествах, опасных для здоровья. Однако в наггетсах некоторых производителей выявили нарушения по микробиологическим показателям.

Эксперты Роскачества уточнили, что незначительное превышение показателя общей микробной обсемененности обнаружено в двух кулинарных изделиях (Metro Chef и Perfetto) и двух полуфабрикатах («ВкусВилл» и «Мясницкий ряд»). В другом кулинарном изделии «Золотой петушок» найдена кишечная палочка, а в полуфабрикатах «ВкусВилл» и «Мясницкий ряд» выявлены листерии – бактерии, способные размножаться в пищевых продуктах.

«Результаты исследования показали, что куриные наггетсы (как кулинарные изделия, так и полуфабрикаты) нельзя назвать продуктом, полностью готовым к употреблению без высокотемпературной обработки, потому что в наггетсах обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии и другие нарушения микробиологических показателей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Роскачестве отметили, что состав наггетсов, указанный на упаковке, не всегда соответствует действительности. В частности, некоторые производители не указали в составе мясо мехобвалки, кожу птицы и соевые белки, тем самым вводя в заблуждение покупателя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

11 октября 2021

Режим ЧП ввели в Латвии из-за COVID-19
11 октября 2021

Псковский перинатальный центр возглавит Николай Красиков

11 октября 2021

МЧС напоминает псковичам правила безопасности при использовании печи
11 октября 2021

На погоду Северо-Запада повлияет циклон
11 октября 2021

Более 238 млн человек заразились COVID-19 в мире
11 октября 2021

Туманности «Коготь омара» и «Медуза» сфотографировал пскович
10 октября 2021

Чем опасны кофе с молоком и картошка с мясом, рассказала диетолог
10 октября 2021

Читальный зал Госархива Псковской области временно приостанавливает работу

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...