На погоду Северо-Запада повлияет циклон

10:30, 11 октября 2021, ПАИ

На текущей неделе на погоду Северо-Запада повлияет циклон, сообщает центр «Фобос».

В первые дни на севере региона пройдут дожди, затем они приобретут повсеместный характер. Из-за уплотнившейся облачности дневная температура понизится до +6…+11˚, на севере - до 0…+5˚.

В Центральной России до вторника продержится солнечная и сухая погода, днём будет +11…+16˚. Во второй половине недели в регион прорвутся поля дождевой облачности атмосферного фронта, воздух остынет на 2-3°.

В Санкт-Петербурге в начале недели существенные осадки маловероятны, а со среды начнутся дожди. Преобладающая дневная температура составит +7…+10˚, в понедельник-вторник будет немного теплее.

В Псковской области температурный фон понизится.