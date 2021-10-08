Заморозки ожидаются в Псковской области ближайшей ночью

14:11, 08 октября 2021, ПАИ

В ночь на 9 октября в Псковской области ожидаются заморозки. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Дальше заморозки будут с малой вероятностью. Прогнозируется облачная погода, возможны небольшие осадки в виде дождя», - отметила она.

Температурный фон в целом понизится. Дневные температуры будут в пределах +2..+9, ночные — 0...+4.

Ранее Тала Нещадимова заявила, что бабье лето в Псковской области продлится до 10 октября.