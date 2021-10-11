Как получить вид на жительство в Греции?

10:37, 11 октября 2021, ПАИ

В 2013 году начала работу программа бизнес-миграции в Греции. По состоянию на конец 2021 года «Золотую визу» получили более 22 000 состоятельных иностранцев, сделавших инвестиции в недвижимость, ценные бумаги или банковскую сферу страны. Правительственная программа чрезвычайно популярна у финансово независимых россиян, которые ценят ее за прозрачность и доступность.

Основной заявитель может включить запрос на выдачу ВНЖ Греции за инвестиции финансово зависимых членов семьи. Если кейс будет одобрен, вид на жительство все родственники получат одновременно. На оформление статуса уходит порядка 3 месяцев.

Обзор основных правил выдачи ВНЖ Греции для россиян

Документы на ВНЖ в Греции инвестор подает не лично, а через одобренные правительством агентства. Компания-посредник решает все юридические и бюрократические вопросы, помогает выбрать оптимальную опцию вложения средств и курирует процесс оформления статуса.

Финансовые условия участия в программе Greece Golden Visa Programme выглядят следующим образом:

приобретение жилой или коммерческой недвижимости на территории Греции на сумму от 250 000 €;

регистрация депозитного счета в банке Греции и зачисление на него не менее 400 000 €;

приобретение ценных бумаг греческих предприятий, государственных облигаций или паев в инвестфондах на сумму от 400 000 €.

Претендент на греческий вид на жительство выбирает один из описанных выше вариантов. Все типы инвестиций являются возвратными: недвижимость и ценные бумаги можно продать, а депозитный счет закрыть через 5 лет.

Гражданство Греции за покупку недвижимости или ценных бумаг получить невозможно, но участник программы бизнес-миграции может подать запрос на выдачу паспорта спустя 7 лет. В случае стандартной натурализации срок ожидания выдачи гражданства составил бы не менее 12 лет.

Преимущества ВНЖ Греции

Вид на жительство в Греции дает свободу безвизовых перемещений по Шенгенской зоне. Инвестор не обязан постоянно проживать на территории страны, но при желании всегда может покинуть родину на легальных основаниях. Следует помнить, что если в планах есть получение гражданства ЕС, то жить в Греции все-таки придётся. Статистика показывает, что участники программы бизнес-миграции гораздо реже получают отказ в выдаче паспорта, чем владельцы обычного вида на жительство.

Для мигрантов переезд в Европу с ВНЖ Греции максимально комфортен, если в качестве опции инвестирования выбрана покупка жилой недвижимости. Это позволяет создать на территории ЕС надежный «форпост», не тратя огромных денег. Греческий рынок недвижимости прекрасно развит, но цены на комфортабельные объекты намного ниже, чем в соседних странах. Купленные апартаменты и квартиры можно сдавать в аренду, получая стабильный доход. Важная особенность процедуры оформления ВНЖ Греции через недвижимость – ее скорость. От момента передачи пакета документов в миграционную службу до выдачи карты ВНЖ проходит не более 15 суток.