«Почта России» запускает кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов

10:49, 11 октября 2021, ПАИ

В преддверии высокого сезона «Почта России» запускает кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов. Об этом на форуме электронной коммерции Ecomference Rupost Retail Week рассказал Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России». Сервис разработан для интернет-магазинов и индивидуальных предпринимателей, которые часто отправляют посылки с наложенным платежом. Благодаря новой услуге, корпоративные клиенты почты смогут получать деньги за проданный товар, не дожидаясь их поступления от покупателя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области.

Сервис начнет работать с 18 октября. Воспользоваться услугой смогут компании интернет-торговли, зарегистрированные в личном кабинете otpravka.pochta.ru «Почты России» и на постоянной основе отправляющие товары с наложенным платежом. Клиент сможет выбрать удобный способ получения финансирования — на счёт в личном кабинете «Почты России» или на расчётный счёт в любом банке.

Переплата для клиента будет составлять порядка 2 руб. в день при среднем чеке в 3200 руб. Погасить задолженность досрочно можно будет в любой момент и на любую сумму из ближайшего прихода наложенного платежа или денежным переводом с любого расчётного счёта.

«Наложенный платеж, т. е. сумма, которую адресат должен оплатить при получении посылки в почтовом отделении, – очень удобная опция для покупателей, но продавцы товаров зачастую сталкиваются с кассовыми разрывами: когда товар уже продан и отправлен, а деньги за его продажу еще не пришли. Особенно остро это будет ощущаться в период высокого спроса – осенью и зимой, когда значительно вырастут продажи. Новый сервис по кредитованию селлеров даст возможность нашим клиентам оперативно получать средства за проданные товары по низкой ставке. Мы уверены, что это позволит продавцам и интернет-магазинам чувствовать себя увереннее и прямым образом повлияет на развитие магазинов и рост продаж», — прокомментировал заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

На этапе запуска проекта почта реализует проект совместно с компанией Pim Solutions. В дальнейшем почта готова работать с любой другой кредитной организацией, чтобы предоставить своим клиентам наиболее выгодные условия.