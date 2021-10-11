Восемь рамок с медом украл безработный в плюсской деревне

10:59, 11 октября 2021, ПАИ

В деревне Курея Плюсского района безработный украл восемь рамок с медом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМДВ РФ по Псковской области.

Кража произошла 8 октября. Злоумышленник проник на территорию дома на улице Центральной. О случившемся в полицию заявила 80-летняя местная жительница. Вскоре полиция задержала подозреваемого, им оказался 35-летний безработный, судимый местный житель. Далее выяснилось, что краденый мед он уже продал.

7 октября вечером в Пскове в Поселочном переулке из квартиры неизвестный украл ноутбук и модем. Злоумышленник разбил оконное стекло и проник в помещение. Ущерб составил 33 тысячи рублей. Полиция по горячим следам задержала вора, им оказался ранее судимый 37-летний пскович. Он признался в преступлении, возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли украденное.