МЧС напоминает псковичам правила безопасности при использовании печи

11:23, 11 октября 2021, ПАИ

Сотрудники МЧС обращают внимание на то, что необходимо следить за исправностью печей и дымоходов, так как возникшие в них трещины могут стать причиной пожара. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы легковозгораемые объекты находились на расстоянии от печи и дымоходов. Также необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты, так как сажа и продукты горения имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах.

Также необходимо не допускать перекаливания печи — именно это является распространенной причиной пожара в бане. Необходимо помнить о том, что в бане нельзя употреблять спиртные напитки и курить.

В связи с наступлением отопительного сезона все чаще возникают случаи возгорания в банях в деревнях Псковской области в результате нарушения пожарной безопасности при использовании и эксплуатации печи.