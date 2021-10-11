Псковский перинатальный центр возглавит Николай Красиков
Псковский перинатальный центр возглавит Николай Красиков. Он будет работать в статусе исполняющего обязанности главного врача, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению Псковской области.
Николай Красиков — молодой врач, он оперирующий гинеколог. Окончил Медицинский институт ТулГУ. В последние годы работал в Одинцово и Москве.
Ранее Псковским перинатальным центром руководил Сергей Сукманюк. Он уволился, работать в учреждении больше не будет.
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