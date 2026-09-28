Отопительный сезон в Пушкиногорском районе начнётся с 29 сентября

21:10, 28 сентября 2026, ПАИ

Отопительный сезон в Пушкиногорском районе начнётся 29 сентября. Об этом сообщила глава округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подача тепла будет поэтапной. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения – школы, детский сад и больницу. Затем отопление начнут подавать в многоквартирные дома и другим потребителям тепловой энергии.

В Плюсском районе решили начать отопительный сезон поэтапно, исходя из погодных условий. 27 сентября муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» должно было подать тепло в социальные учреждения округа, а с 1 октября – всем потребителям. В Дедовичском, Дновском, Бежаницком, Новосокольническом и Порховском районах начало отопительного периода запланировано на 28 сентября, в Пскове и Псковском районе – на 29 сентября. В Усвятском районе отопительный сезон начнётся 1 октября.

В Палкинском округе решение начать отопительный сезон приняли из-за обращений жителей и руководителей социальной сферы по поводу холода и сырости в квартирах и помещениях организаций. Из-за повышенной влажности великолучане просят включить отопление в домах.

Ранее сообщалось, что полную готовность к предстоящему отопительному периоду подтвердило 11 муниципалитетов в Псковской области. Глава региона Михаил Ведерников попросил глав ещё раз проверить готовность ключевых объектов на своей территории и напомнил, что проверки Ростехнадзора показали необходимость усилить внимание к деталям.