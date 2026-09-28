Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отопительный сезон в Пушкиногорском районе начнётся с 29 сентября

Отопительный сезон в Пушкиногорском районе начнётся 29 сентября. Об этом сообщила глава округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Подача тепла будет поэтапной. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения – школы, детский сад и больницу. Затем отопление начнут подавать в многоквартирные дома и другим потребителям тепловой энергии.

В Плюсском районе решили начать отопительный сезон поэтапно, исходя из погодных условий. 27 сентября муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» должно было подать тепло в социальные учреждения округа, а с 1 октября – всем потребителям. В Дедовичском, Дновском, Бежаницком, Новосокольническом и Порховском районах начало отопительного периода запланировано на 28 сентября, в Пскове и Псковском районе – на 29 сентября. В Усвятском районе отопительный сезон начнётся 1 октября.

В Палкинском округе решение начать отопительный сезон приняли из-за обращений жителей и руководителей социальной сферы по поводу холода и сырости в квартирах и помещениях организаций. Из-за повышенной влажности великолучане просят включить отопление в домах.

Ранее сообщалось, что полную готовность к предстоящему отопительному периоду подтвердило 11 муниципалитетов в Псковской области. Глава региона Михаил Ведерников попросил глав ещё раз проверить готовность ключевых объектов на своей территории и напомнил, что проверки Ростехнадзора показали необходимость усилить внимание к деталям.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



28 сентября 2026

Молодёжный совет МЧС провёл мастер-класс по первой помощи в рамках акции «Спасибо, что мы вместе»
28 сентября 2026

Псковская епархия и региональное министерство спорта подписали соглашение о сотрудничестве
28 сентября 2026

Ветеран СВО из Псковской области создаёт патриотическую азбуку со стихами и детскими рисунками
28 сентября 2026

Переменная облачность и до +19 градусов прогнозируются в Псковской области 29 сентября
28 сентября 2026

Отопление в Гдовском районе начнут включать с 1 октября
28 сентября 2026

Лидия Герасимова: Акция «Нарисуй защитника Отечества» делает диалог ветеранов и молодёжи более личным
28 сентября 2026

Михаил Ведерников посетил археологический раскоп в историческом центре Пскова
28 сентября 2026

«Нужно две-три минуты адаптации»: ветераны рассказали о волнении перед уроками мужества

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...