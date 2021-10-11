Режим ЧП ввели в Латвии из-за COVID-19

11:34, 11 октября 2021, ПАИ

В Латвии с 11 октября на три месяца введено чрезвычайное положение из-за коронавируса. Об этом сообщает прибалтийский портал «Делфи».

Ограничения в первую очередь коснутся непривитых от коронавируса жителей республики. Им разрешено будет посещать только магазины первой необходимости, аптеки, магазины оптики и кормов для животных, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции.

Одновременно с этим ограничивается время работы магазинов: в выходные и праздничные дни в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины и аптеки. Практически все предприятия – как государственные, так и частные, – переводятся на удалённый режим работы.

Заведения общепита, развлекательные, культурные заведения и церкви могут работать не ранее чем с 6:00 и не позже, чем до 21:00. Школы будут работать в очном формате с соблюдением ранее принятых антиковидных норм.