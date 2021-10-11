Псковский контрактник получил штраф за обман командования

12:03, 11 октября 2021, ПАИ

Судебный штраф получил прапорщик, военнослужащий по контракту войсковой части 41493, признанный виновным в уклонении от исполнения обязанностей военной службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственномм отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

С 26 октября по 19 ноября 2019 года командование войсковой части 41493 предоставило военнослужащему отпуск, который он обязался проводить в деревне Дмитриевка Ивановского района Амурской области. С целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы молодой человек решил обмануть командование и к указанному месту проведения отпуска не убыл, а провел его в Пскове.

Псковский гарнизонный военный суд признал прапорщика виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.