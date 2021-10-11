На 19 посетителей кальянной в Пскове составили административные протоколы

12:08, 11 октября 2021, ПАИ

Полиция и администрация области проверили работу незаконной кальянной в Пскове, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В минувшие выходные полицейские выявили нарушение указа губернатора – на улице Рокоссовского незаконно работала кальянная. Заведение работало поздно вечером. Владельцы не заботились о соблюдении социальной дистанции и наличии масок у посетителей. На организатора бизнеса составлен административный материал за предоставление услуг по курению кальянов в общественном месте. Из помещения изъято три кальяна.

На 19 посетителей заведения составлены административные протоколы за нахождение в общественном месте без масок и без соблюдения социальной дистанции при посещении публичного досугово-развлекательного заведения.