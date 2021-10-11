Школьник из Махачкалы зарезал одноклассника

12:15, 11 октября 2021, ПАИ

Школьник из Махачкалы нанес ножевое ранение школьнику, пишет ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Пострадавший ученик скончался в больнице. Нападавший был доставлен в Кировский районный отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Оба школьника являются учениками 9-го класса школы №51. В Минобрнауки региона уточнили, что на место происшествия прибыли врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев и сотрудники министерства.