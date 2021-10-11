Ученый, успешный, наш: 10 нескучных фактов об истории ПсковГУ

12:16, 11 октября 2021, ПАИ

Опорный вуз региона, кузница кадров, победитель программы «Приоритет 2030», инициатор молодежной «движухи» и драйва - кажется, любой житель Псковской области знает о ПсковГУ все и даже больше. А вот о том, как наш вуз стал именно таким, известно меньше. В дни празднования 10-летнего юбилея университета мы подготовили подборку интересных фактов из его истории, которые могут вас удивить, озадачить и даже вдохновить.

Факт 1. Станция юных техников

Университета в дореволюционном Пскове не было, зато губерния открыла два учебных заведения, где готовили педагогические кадры. В 1873 году в одноэтажном деревянном домике неподалеку от церкви Иоакима и Анны начала работу Псковская мужская учительская семинария (позже она переехала в трехэтажное здание на улице Шуйского, где сейчас расположено общежитие ПсковГУ).

А в 1909 в Пскове появился учительский институт. Изначально он располагался в полукаменном доме мещанина В.И. Рушанова, расположенном на Завеличье, на углу набережной р. Великой и улицы Мироносицкой (ныне Коммунальной) - это здание в несколько изменившемся облике до сих пор сохранилось, в разное время там размещались областная станция юных техников и Псковский областной дом детства и юношества «Радуга». Спустя два года учительский институт переехал в старое здание реального училища на ул. Успенской (ныне ул. Калинина), наискосок от церкви Успения с Полонища, - оно было разрушено в годы Великой Отечественной войны, и никаких следов его не сохранилось.

Факт 2. Тарту - в Псков

Оказывается, в в 1918 году, в дни германской оккупации Пскова, к нам в город планировали перевести Юрьевский университет, сегодня известный всем как Тартуский. По крайней мере, такое предложение всерьез рассматривали на заседании Псковской городской думы.

Дума «высказалась за желательность перевода», но в планы вмешалась суровая реальность: тогдашний градоначальник заявил, что «перевод университета в настоящее время в Псков невозможен, как ввиду продовольственного положения города, так и за неимением свободных помещений».

Факт 3. Наш Перельман

Любите ли вы головоломки? В 20-е годы вся Россия зачитывалась книгами по занимательной физике, математике, астрономии, механике, принадлежащими перу Якова Перельмана. А он, между прочим, приезжал с лекциями к нам в Псков! Его приглашал институт Народного образования (ИНО) - первое высшее педагогическое учебное заведение Пскова и губернии с четырехлетним сроком обучения. ИНО, который был создан в результате слияния учительской семинарии и учительского института, готовил учителей для школ I и II ступени, причем для II ступени - на трех факультетах: словесно-историческом, физико-математическом и естествознания.

К слову, наш город имеет прямое отношение к созданию перельмановской «Занимательной физики»: многие дополнения и задачи составлялись автором на пути из Петрограда в Псков. Кстати, для псковских студентов читал лекции не только знаменитый автор научпопа 20-х годов, но и другие знаменитые ученые - например, русский и советский математик, основатель кафедры математического анализа Ленинградского университета Григорий Фитхенгольц, доктор исторических наук, медиевист, специалист по истории Римской империи Иван Гревс, специалист по аграрной и социально-экономической истории Англии позднего Средневековья и Нового времени Владимир Лавровский. Последний, к слову, родился в семье преподавателя псковской духовной семинарии и окончил Псковскую губернскую гимназию.

Факт 4. Из аудитории - в разведку

В начале Великой Отечественной войны институт был эвакуирован в город Киров и временно прекратил свою работу. Многие студенты добровольцами пошли на фронт. На базе института было сформировано два истребительных батальона и пять отрядов для оказания помощи при эвакуации имущества города Пскова.

Вот что вспоминал об этом ветеран Великой Отечественной войны, участник подпольного и партизанского движения на Псковщине Виктор Акатов: «В Пскове созданы истребительные батальоны: в пединституте, сельхозтехникуме, на железной дороге. Вооружено более 3000 человек. Каждый батальон имел свой участок обороны города. Батальоны участвовали в боях на подступах к Пскову, в борьбе с диверсантами... Особенно хорошо действует батальон учащихся института им. С. М. Кирова. Командует группой А. В. Мягков... Выпускники педагогического института выезжали на разведку и ликвидацию парашютных десантов на Рижском направлении. Батальон сельскохозяйственного техникума охранял подступы к Пскову в районе Кресты - Череха».

Студенты института были связными, партизанскими агитаторами, бойцами, некоторые включились в подпольную борьбу. В партизанском движении принимали участие А. Д. Дмитриева, И. Ф. Смирнов, А. В. Мягков, Ф. И. Русаков и другие.

13 сентября 1942 г. газета «Правда» в передовой статье «Вузы накануне нового учебного года» писала: «Студенты Псковского педагогического института, участвующие в местных партизанских отрядах, пользуются большим авторитетом среди партизан как смелые организаторы, как подлинные народные мстители».

Во время войны здание института было разрушено, материальная база почти полностью уничтожена. Ущерб, нанесённый институту войной, составил 12 миллионов рублей.

Факт 5. Победа

Как вы думаете, сколько времени потребовалось псковичам, чтобы после войны вернуть к жизни Псковский педагогический институт? Минимум! Решение о восстановлении вуза было принято уже в мае 1945 года.

Проблема заключалась лишь в одном: город был на 90% разрушен, с железнодорожного вокзала был прекрасно виден Троицкий собор, его обозрению ничто не мешало. В руины превратились здания реального училища на Пролетарском бульваре и дом Гладкова, где в последние годы существования работала учительская семинария. От здания института по ул. К. Либкнехта, д. 6 осталась лишь обгоревшая коробка, учебно-материальная база вуза оказалась целиком уничтоженной.

Однако первый учебный год институт начал почти по расписанию: 17 сентября 1945 г. в помещении педучилища в г. Печоры. В первую смену занималось училище, во вторую учился институт - 120 студентов и 25 преподавателей. В 1946 г. вуз вернулся в Псков - сначала в помещения школы № 6 и затем - в здание бывшей духовной семинарии, что на улице Советской (бывшей Великолуцкой).

Факт 6. Архитектура центра

Центр Пскова сегодня невозможно представить без здания главного корпуса ПсковГУ, а ведь еще шестьдесят лет назад его здесь не было. Новое здание решили строить, так как год от года вуз расширял свою работу, принимая в свои стены все больше студентов. В сентябре 1953 г. Псковский горисполком отвел земельный участок для строительства нового учебного корпуса и других зданий института на Советской площади (ныне площадь Ленина).

Почему именно здесь? Ответ прост: город нуждался в смысловой доминанте. Вот как вспоминал об этом месте строитель М. Л. Каган-Розенцвейг: «С Рижского шоссе, позже ставшего Рижским проспектом, открывался вид на широкое, почти не застроенное пространство. Со стороны Псковы оно было немного прикрыто длинным, не знающим, в какую сторону падать, дряхлым домом. В низине перед Кремлем - красная черепичная крыша Приказных палат. Справа - базар: коновязи, клочья сена, возы. И так до деревянного моста через Пскову».

Строительство начали в 1955 году. «Здание института явится одним из основных элементов новой архитектурной композиции Советской площади и прилегающих к ней районов, - писала газета «Псковская правда» 6 июля 1955 года. - По проекту дом рассчитан на объем в 45 с лишним тысяч кубических метров. Он вместит обширные аудитории, просторные лаборатории, учебные кабинеты. В первом этаже по правую и левую стороны от большого вестибюля будут расположены административные помещения и общественные организации института. В этом же этаже отведено место для огромного физкультурного зала. В проекте предусмотрены также актовый зал площадью в 260 кв. метров, помещение библиотеки, большой читальный зал, просторное помещение для занятий преподавателей».

Создатель проекта здания Эльза Павловна Штольцер также была автором восстановления крыльца дома Печенко, надвратной колокольни Мирожского монастыря, она выполняла технический проект и рабочие чертежи при восстановлении церкви Иоакима и Анны в Пскове и подготовила рабочие чертежи для восстановления купола церкви Успения с Пароменья.

Здание главного корпуса педагогического института сдали в эксплуатацию в сентябре 1960 года, оно стало организующим центром планировки главной площади города.

Факт 7. «Немного солнца и немного меда»

«Возьми на радость из моих ладоней

Немного солнца и немного меда,

Как нам велели пчелы Персефоны».

Это строки Осип Мандельштам посвятил своей жене Нине Яковлевне. Казалось бы, при чем здесь псковский вуз? Дело в том, что в 1963 году в педагогическом институте появился факультет иностранных языков, и одним из первых преподавателей этого факультета стала именно Надежда Мандельштам, вдова известного поэта. «С приездом Н. Я. Мандельштам оживилась жизнь всего института, - вспоминала С.М. Глускина. - К ней приезжали очень интересные люди: Ф. Вигдорова, известная писательница, удивительный человек, журналист (Надежда Яковлевна устроила встречу студентов с нею); поэт И. Бродский, А.И. Солженицын; известные филологи Вяч. Всев. Иванов, Симон Маркиш. Именно в эти два псковских года Н.Я. Мандельштам писала свою первую книгу».

1960-1970-е годы стали для педагогического института временем бурного организационного строительства вуза, выражавшимся в открытии новых специальностей, кафедр, росте контингента студентов и количества выпускников, развертывании научных исследований, росте числа преподавателей с учеными степенями и званиями.

Факт 8. Улица товарища директора

В 2016 году в Пскове появилась улица Анатолия Лукина. Она расположена в районе улицы Пожиговской и названа в память об удивительном человеке - советском инженере, основателе и создателе Псковского завода тяжёлого электросварочного оборудования (ТЭСО), активном борце за сохранение культурного наследия Пскова и Псковской области. Единственный житель Пскова, получивший высшую премию СССР — Ленинскую премию, - так пишут о нем в интернете.

Анатолий Викторович - из первого организованного выпуска инженеров-механиков Псковского филиала Северо-Западного заочного политехнического института (СЗПИ), который состоялся в марте 1966 года. За время существования этим учебным заведением было выпущено более 600 инженеров для предприятий Пскова и области.

В 1972 году все помещения, оборудование и имущество филиала СЗЗПИ были переданы образованному в Пскове филиалу Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина. Таким образом, в регионе началась подготовка инженерных кадров по очной форме обучения. В начале 1990-х годов вуз неоднократно подвергался изменениям в связи с преобразованиями головного вуза, а в январе 2004 года он стал самостоятельным Псковским политехническим институтом.

Факт 9. Вечный двигатель и газировка

Считаете, что двигатель, который может работать на газировке и теплой воде, - это сюжет из фантастического сериала на Netflix? Флешбэк: в 2008 году Федеральное агентство по науке и инновациям РФ признало уникальным изобретение, сделанное научной группой Псковского государственного политехнического института (ППИ). Речь шла о роторно-лопастном двигателе с внешним подводом тепла и рычажно-кулачковым механизмом.

Идея создания двигателя нового поколения принадлежала преподавателю ППИ Юрию Лукьянову, который начал его разработку в 1978 году. «Когда я в 1978 году начинал работать над этим проектом, то, конечно же, мечтал о летающем автомобиле, - вспоминал он. - Сегодня летающие автомобили уже и без нас существуют, но супермощного и в то же время экономичного двигателя внешнего сгорания так до сих пор никто и не создал. Наш двигатель, наверное, всё ещё кажется фантастичным. Ведь он может работать даже на газированной воде, как у Незнайки в Цветочном городе».

Преимущества этого двигателя по сравнению с двигателем внутреннего сгорания в том, что он в три раза легче, но имеет ту же мощность, выбросы в атмосферу уменьшены в несколько раз, а для его работы подойдёт любое топливо: дерево, спирт, уголь, солнечная энергия, горячая вода. Также в него можно встроить нагреватель. Помимо этого, изобретение имеет низкий уровень шума, который сравним с шумом работающего холодильника.

В 2011 году, когда Псковский политех влился в состав ПсковГУ, исследования продолжились уже на базе нового вуза.

Факт 10. Зеленый свет

Знаете, где в Пскове можно увидеть единственные солнечные часы? На фасаде главного корпуса, со стороны университетского сквера.

Солнечные вертикальные часы спроектировал один из старейших преподавателей кафедры физики и физико-математического факультета доктор физико-математических наук, профессор Борис Иванович Фесенко (1935 - 2012). Он не только увлеченно занимался научными исследованиями, но обладал и незаурядным педагогическим мастерством: блестяще читал лекции по астрономии, теоретической механике, математическому анализу, теории вероятностей и математической статистике, заведовал кабинетом астрономии.

Сквер, о котором мы упомянули, появился справа от здания ПсковГУ на площади Ленина не так давно: его торжественно открыли 5 мая 2015 года по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект благоустройства территории принадлежит руководству и студентам Псковского государственного университета. Облик сквера выдержан в классической концепции: сцена, три флагштока, две зоны отдыха со скамейками.

В 2019 году Университетский сквер стал одной из площадок проведения 39-х Международных Ганзейских дней. А в июне 2021 года было принято решение открыть сквер для горожан и туристов и реорганизовать его: оборудовать новую сцену с шатром, места, где можно будет посидеть, отдохнуть и погулять с детьми. Площадка открыта и в будние, и в выходные дни.

Елена Никитина, пресс-служба ПсковГУ.