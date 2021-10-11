Ещё 232 человека заразились COVID-19 в Псковской области

12:18, 11 октября 2021, ПАИ

52 691 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 232 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 44 965 пациентов (за сутки – 150), умерли 828 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 561 736 тестов на коронавирус (за сутки – 1 155).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.