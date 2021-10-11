832 человека умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

12:23, 11 октября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё четыре человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 832 человека. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразился 52 691 человек, 44 965 пациентов выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.