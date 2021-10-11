75 обращений поступило от псковичей в комитет по образованию за неделю дистанционки

12:30, 11 октября 2021, ПАИ

75 обращений за прошедшую неделю поступило от псковичей по теме дистанционного обучения. Об этом сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 октября.

«Для нас важен уровень интереса, тревожности родителей, количество вопросов, - рассказал Андрей Ермаков. – Порядка 75 обращений получили на разных площадках за неделю».

Комитет отрабатывал все обращения в режиме онлайн. «Мы знаем болевые точки, которые имеют место быть, и с ними работаем», - заметил Ермаков. Запланирован также ряд тематических сессий, в том числе с педагогическими коллективами на предмет того, как должна быть выстроена работа с ребятами в период дистанционного обучения.

«Есть единый раздел техподдержки на сайте комитета — им можно пользоваться. Во всех соцсетях комитета перед дистанционкой были размещены все номера телефонов, куда можно было обращаться по возникающим вопросам», - отметил руководитель комитета.

По словам спикера, есть локальная проблема не самого формата, а умения работать в таком формате самих специалистов.

Напомним, 11 октября псковские школы вернулись в режим очного обучения.