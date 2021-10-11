75 обращений поступило от псковичей в комитет по образованию за неделю дистанционки
75 обращений за прошедшую неделю поступило от псковичей по теме дистанционного обучения. Об этом сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 октября.
«Для нас важен уровень интереса, тревожности родителей, количество вопросов, - рассказал Андрей Ермаков. – Порядка 75 обращений получили на разных площадках за неделю».
Комитет отрабатывал все обращения в режиме онлайн. «Мы знаем болевые точки, которые имеют место быть, и с ними работаем», - заметил Ермаков. Запланирован также ряд тематических сессий, в том числе с педагогическими коллективами на предмет того, как должна быть выстроена работа с ребятами в период дистанционного обучения.
«Есть единый раздел техподдержки на сайте комитета — им можно пользоваться. Во всех соцсетях комитета перед дистанционкой были размещены все номера телефонов, куда можно было обращаться по возникающим вопросам», - отметил руководитель комитета.
По словам спикера, есть локальная проблема не самого формата, а умения работать в таком формате самих специалистов.
Напомним, 11 октября псковские школы вернулись в режим очного обучения.
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