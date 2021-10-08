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11 октября школы в Псковской области прекращают дистанционное обучение

11 октября школы в Псковской области прекращают дистанционное обучение, которое продлилось с 4 по 8 октября. Об этом на заседании оперштаба сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы не вводим локдаун и не продлеваем дистанционное обучение. Хотя очевидно, что текущие показатели ещё год назад привели бы к таким решениям. Но это налагает особую ответственность в части соблюдения противовирусных ограничений. Кроме этого, мы скорректируем действующий комплекс ограничений. Часть из них останется в силе, пока динамика заболевания не пойдёт на спад. Как я уже сказал, с понедельника все образовательные учреждения возвращаются к работе в обычном режиме», - заявил губернатор.

Прошедшую неделю Михаил Ведерников охарактеризовал «временем шоковой терапии, когда нужно было сбить динамику распространения инфекции и напомнить всем о необходимости следовать всем противовирусным регламентам». «Теперь мы можем перейти к следующему этапу борьбы с новой волной пандемии. Прежде всего, ближайшее время будет характеризоваться усиленными рейдами и проверками», - анонсировал глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил жителей Псковской области, которые отнеслись к ограничительным мерам с пониманием, и следовали разработанным рекомендациям. «Дисциплина сегодня без преувеличения спасает жизни, - заявил губернатор. - Вместе мы выполнили главную задачу – разорвали цепочки заболеваемости». Он добавил, что динамика распространения инфекции ещё будет расти, но уже не с такой высокой скоростью, как прогнозировали эксперты. Ещё один хороший знак – рост темпов вакцинации. «Если предыдущие недели делали прививку порядка 300 человек в сутки, то сегодня это уже 400-500», - сказал губернатор и выразил надежду, что такая тенденция будет сохраняться и дальше.

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