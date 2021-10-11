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Общество

Андрей Ермаков: Загруженность школьников мониторят на федеральном и региональном уровнях

Мониторинг уровня загруженности школьников ведется  на федеральном и региональном уровнях. Об этом заявил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 октября.

По словам Ермакова, количество домашних заданий, материалов для самоподготовки не может быть бесконечным. Он подчеркнул, что комитет обращает внимание на случаи, когда дети должны потратить много времени, чтобы подготовиться к уроку, проблема перегруженности школьников актуальна для любого региона.

«Есть над чем работать, мы глаза не закрываем», - сказал Андрей Ермаков.

Кроме того, он рассказал, что в России существует большое количество информационных и онлайн-ресурсов для занятий. С учителями ведут работу, как использовать эти площадки.

«Всему профессиональному сообществу в рамках такого формата еще нужно учиться взаимодействовать с ребятами, чтобы это было  безболезненно для их собственного режима дня», - добавил Ермаков, подчеркнув, что учителя нужно поддерживать нормативно, административно и организационно.

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