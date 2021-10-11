Шесть пьяных водителей задержали в Псковской области за выходные

12:45, 11 октября 2021, ПАИ

В Псковской области дорожная полиция установила и задержала нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 8 октября у дома на улице 128-й Стрелковой Дивизии полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2108, за рулем которого находился 51-летний мужчина.

В этот же день в Острове на улице Либкнехта задержали пьяного 21-летнего водителя ВАЗ-2114. 10 октября в Великих Луках ночью на улице Холмской остановили ВАЗ-21093, за рулем которого находился нетрезвый 34-летний великолучанин.

9 октября в Новосокольническом районе по дороге Отрадное – Новосокольники – Бор за рулем ВАЗ-2107 ехал пьяный 37-летний житель Великолукского района. 10 октября нетрезвых водителей выявили также в Пыталово и в Псковском районе. По всем данным фактам проводятся проверки.