По факту убийства школьника в Махачкале возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) после нападения с ножом одного из учеников 9-го класса на своего одноклассника, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по Дагестану.
По версии следствия, 11 октября в школе № 51 между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в результате которой один из мальчиков смертельно ранил одноклассника.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
11 октября 2021
Гатчинскому тиктокеру, прыгнувшему с моста в Пскове, грозит административная ответственность