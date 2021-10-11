По факту убийства школьника в Махачкале возбуждено уголовное дело

13:40, 11 октября 2021, ПАИ

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) после нападения с ножом одного из учеников 9-го класса на своего одноклассника, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по Дагестану.

По версии следствия, 11 октября в школе № 51 между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в результате которой один из мальчиков смертельно ранил одноклассника.