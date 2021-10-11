Олимпиада по спортивному программированию пройдет 16 октября на базе ПсковГУ

12:51, 11 октября 2021, ПАИ

Олимпиада по спортивному программированию пройдет 16 октября на базе Псковского государственного университета. В мероприятии может принять участие любой желающий: организаторы будут принимать заявки до 15 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Задания рассчитаны на знание математики, алгоритмов, языков программирования. Подобные олимпиады организуются в ПсковГУ один-два раза в год, обычно в них принимают участие до 20 человек.

По результатам соревнований будут выявлены три призера, которые получат денежные призы. Как рассказал преподаватель ПсковГУ Валентин Губарев, в дальнейшем победители могут попробовать себя в качестве участников международной олимпиады «IT-Планета» – это соревнования, направленные на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов ИТ-сферы.

Для регистрации необходимо сообщить фамилию, имя, отчество, институт, направление подготовки, номер группы, предпочитаемый язык и среду программирования любым из удобных способов:

- на кафедру информационно-коммуникационных технологий (Псков, улица Льва Толстого, дом 4, корпус 2, аудитория 26);

- на электронную почту kafikt@pskgu.ru;

- по телефону 8(8112)79-76-99.

Регистрация открыта до 15 октября включительно. Соревнования пройдут по адресу: улица Льва Толстого, дом 4, корпус 2, аудитория 24.

В день проведения соревнований будут проведены пробный тур для проверки работоспособности всей системы тестирования и практическое ознакомление с ней участников.

Подробности по телефону 8 (8112) 79-76-99, также можно написать сюда: kafikt@pskgu.ru.