К августу 2022 года в Пскове благоустроят парк имени Гагарина
До 31 июля 2022 года в Пскове благоустроят парк имени Юрия Гагарина. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.
Парк находится на Запсковье между улицами Гущина и Гдовской. На территории парка отремонтируют старые и сделают новые пешеходные и велосипедные дорожки, установят детский игровой комплекс, воркаут-площадку и площадки для мини-футбола и баскетбола. Здесь появится освещение, малые архитектурные формы, скамейки и урны, цветы, кустарник и деревья.
«Радует, что в скором времени в Пскове появится еще одно благоустроенное пространство, где смогут отдыхать и с пользой проводить время псковичи всех возрастов. Сейчас мы прорабатываем вопрос отражения темы космоса в деталях благоустройства, чтобы название парка и его содержание были взаимосвязаны», - отметил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин.
Контракт на выполнение работ заключен между Управлением городского хозяйства администрации Пскова и подрядной организацией ООО «Чистый двор». В 2020 году парк имени Юрия Гагарина победил в голосовании по отбору объектов благоустройства.
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