Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

К августу 2022 года в Пскове благоустроят парк имени Гагарина

До 31 июля 2022 года в Пскове благоустроят парк имени Юрия Гагарина. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Парк находится на Запсковье между улицами Гущина и Гдовской. На территории парка отремонтируют старые и сделают новые пешеходные и велосипедные дорожки, установят детский игровой комплекс, воркаут-площадку и площадки для мини-футбола и баскетбола. Здесь появится освещение, малые архитектурные формы, скамейки и урны, цветы, кустарник и деревья.

«Радует, что в скором времени в Пскове появится еще одно благоустроенное пространство, где смогут отдыхать и с пользой проводить время псковичи всех возрастов. Сейчас мы прорабатываем вопрос отражения темы космоса в деталях благоустройства, чтобы название парка и его содержание были взаимосвязаны», - отметил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин.

Контракт на выполнение работ заключен между Управлением городского хозяйства администрации Пскова и подрядной организацией ООО «Чистый двор». В 2020 году парк имени Юрия Гагарина победил в голосовании по отбору объектов благоустройства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

11 октября 2021

Пять артиллерийских снарядов найдены в Пушкиногорском районе
11 октября 2021

Небольшие дожди и до +14 градусов обещают псковичам 12 октября
11 октября 2021

Психолог охарактеризовала прыгнувшего гатчинского тиктокера
11 октября 2021

Гатчинскому тиктокеру, прыгнувшему с моста в Пскове, грозит административная ответственность
11 октября 2021

Почти 562 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
11 октября 2021

Андрей Ермаков: Загруженность школьников мониторят на федеральном и региональном уровнях
11 октября 2021

Условия очередного перехода школ на дистанционное обучение озвучили в Псковской области
11 октября 2021

75 обращений поступило от псковичей в комитет по образованию за неделю дистанционки

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...