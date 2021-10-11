Ремонт крыши центрального теплового пункта начался на Розы Люксембург в Пскове

13:45, 11 октября 2021, ПАИ

В Пскове ремонтируют крышу центрального теплового пункта на улице имени Розы Люксембург. Об этом сообщается на странице Псковских тепловых сетей в Instagram.

Работы выполняют сотрудники ремонтно-строительного участка предприятия. «К сожалению, время не жалеет никого и ничего, даже объекты, построенные на совесть ещё в советские времена. По прошествии времени кладка на здании начала трескаться, а потом и осыпаться, крыша местами начала подтекать, и, как следствие, всё оборудование, находящееся на ЦТП, оказалось под угрозой прихода в негодность», - рассказали в ПТС.

В настоящее время у компании есть возможность проводить такие работы своими силами. Сотрудники «Псковских теплосетей» запаслись раствором цемента, закупили новую жесть на отливы, приобрели рубероид и приступили к ремонтным работам. «Складывается стойкое ощущение, что этим ребятам всё по плечу и никакая работа их не страшит. Они очень высоко подняли планку качества выполнения восстановительных работ, и это не может не радовать», - добавили в компании.

Работа сотрудников ремонтно-строительного участка обычно связана с местами общего пользования либо со зданиями и сооружениями предприятия.