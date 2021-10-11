Небольшие дожди и до +14 градусов обещают псковичам 12 октября
12 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС, ночью температура воздуха составит -1…+4 градуса, днем +9…+14 градусов. Утром и днем по юго-востоку области пройдет небольшой дождь.
Ветер южных направлений 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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