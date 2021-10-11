Пять артиллерийских снарядов найдены в Пушкиногорском районе
Пять артиллерийских снарядов обнаружили в Пушкиногорском районе в лесном массиве возле деревни Федки 11 октября. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Спасатели, прибывшие на место обнаружения, идентифицировали снаряд времён Великой Отечественной войны калибра 82 миллиметра.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
11 октября 2021
Гатчинскому тиктокеру, прыгнувшему с моста в Пскове, грозит административная ответственность
11 октября 2021
Андрей Ермаков: Загруженность школьников мониторят на федеральном и региональном уровнях
11 октября 2021
Условия очередного перехода школ на дистанционное обучение озвучили в Псковской области