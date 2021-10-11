Сентябрь в 2021 году стал самым холодным в европейской части России за 25 лет

14:38, 11 октября 2021, ПАИ

Сентябрь в 2021 году стал самым холодным в европейской части России за 25 лет и самым рекордно холодным в XXI веке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры. После аномально жаркого лета холодная осень пришла на европейскую территорию России с первых дней сентября.

«Уже пятого числа от Мурманска до Волгограда наблюдались заморозки, которые впоследствии регистрировались неоднократно. На всей территории среднемесячная температура воздуха оказалась ниже нормы. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры», - уточнили в Минприроды.

На азиатской территории России также временами было заметно холоднее обычного, и морозы уже достигали -15...-20 градусов, но холод и тепло там чередовались, и среднемесячная температура воздуха оказалась около нормы.

В Минприроды также сообщили, что на большей части России суммы осадков за месяц превысили нормы. Особенно заметно на европейской территории и на юге Дальневосточного региона, где они превышены в 2-2,5 раза, а также на юге Урала.