Екатеринбург накрыло смогом
Над Екатеринбургом установился сильный смог из-за тления торфяников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным ведомства, площадь тления торфяника составляет около 120 гектаров. Для разведки очагов тления используют беспилотники.
Сотрудники пожарной охраны отметили, что тление происходит в толще торфяника на большой глубине. В связи с появившимся смогом МЧС призвало жителей города закрывать и завешивать окна мокрой марлей, ограничить прогулки и обращаться к врачу в случае недомогания.
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