Екатеринбург накрыло смогом

16:12, 11 октября 2021, ПАИ

Над Екатеринбургом установился сильный смог из-за тления торфяников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным ведомства, площадь тления торфяника составляет около 120 гектаров. Для разведки очагов тления используют беспилотники.

Сотрудники пожарной охраны отметили, что тление происходит в толще торфяника на большой глубине. В связи с появившимся смогом МЧС призвало жителей города закрывать и завешивать окна мокрой марлей, ограничить прогулки и обращаться к врачу в случае недомогания.