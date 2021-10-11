Проект благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

16:05, 11 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвященная культурно-просветительскому проекту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России».

О проекте рассказали спикеры: директор Благотворительного фонда Оксаны Федоровой Татьяна Иванова, президент фонда, мисс Вселенная, певица, телеведущая Оксана Федорова, директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова. Предлагаем стенограмму встречи в медиацентре.

- Добрый день, уважаемые гости, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о проекте Благотворительного фонда мисс Вселенной и, что особенно приятно, нашей землячки Оксаны Федоровой, проект называется «Моя Россия: музыкальное путешествие». Подробнее о нем нам расскажут наши гости. Хочу предоставить слово директору Благотворительного фонда Оксаны Татьяне Ивановой. Прошу.

О проекте «Моя Россия: музыкальное путешествие»

- Добрый день, друзья. И прежде чем мы приступим к рассказу о проекте, хотели вам показать небольшое видео. Суть нашего проекта заключается в том, чтобы привлечь максимальное количество детей и взрослых, максимально широкую аудиторию к классической музыке, но сделать это через формат телепутешествия. Все мы любим путешествовать по разным городам и знаем о большом количестве достопримечательностей. А как в этом городе развивалась музыкальная культура, какие музыкальные произведения были здесь созданы, какие великие композиторы здесь родились, жили? Именно этому и посвящен наш проект: раскрыть Россию с точки зрения музыкальной истории каждого города. Причем в этом году проект реализуется при помощи Фонда президентских грантов, и мы выбрали четыре города. Это Москва, Тверь, Курск и Псков. Буквально на прошлой неделе мы были в Твери, у нас состоялась официальная презентация проекта. И поскольку президент нашего фонда Оксана Федорова родилась в Пскове, это ее родной город, и сейчас главное творческое направление и Оксаны, и фонда – это музыка, популяризация классической музыки, то именно сегодняшний день мы посвящаем Пскову. Потому что его культура настолько богата и прекрасна, что вдохновила и великих композиторов, художников и литераторов прошлого и продолжает вдохновлять сегодня.

Коротко о концепции. У нас есть два блока. Первый блок – это съемка телепрограммы. Телепрограмма так и называется – «Моя Россия: музыкальное путешествие». В рамках телепрограммы мы показываем ключевые места города, связанные с жизнью и творчеством композиторов. В дальнейшем эти программы пойдут на онлайн-ресурсах и на федеральных каналах. Второй блок – это наш сайт «Музыкальное путешествие.РФ». Это наш информационный сайт. Здесь каждый желающий может посмотреть информацию о проекте, а также пройти онлайн-викторину. В каждом регионе мы нашли совершенно фантастических экспертов, которые все знают про музыкальную историю своего города, и они помогли нам разработать 20 вопросов. Когда мы были в Твери, нам даже профессионалы сказали, что вопросы настолько интересные, что их захотелось пройти не только детям, но и педагогам.

Здесь представлена статистика по региону, уникальных посетителей сайта меньше чем за месяц – больше четырех тысяч, а викторину прошли 306 участников. Вы можете видеть количество, самое большое количество – это в Твери, потому что это был первый город, куда мы поехали. Естественно, все дети, которые участвовали в концерте – а их было больше 100 – очень тщательно готовились и потом прошли викторину, чтобы сказать правильные ответы.

На втором месте Москва – 57 участников, затем Псков – 42, и Курск. Эта викторина не имеет какого-то ограничения по времени, проект рассчитан до конца этого года, поэтому участвовать в нем могут все желающие, до конца декабря. Каждый участник викторины, который пройдет ее на 100%, получает памятный сертификат участника.

Видеоанонс на экране медиацентра: «Музыка – это сокровищница, в которую каждая национальность вносит свое, на общую пользу», – писал в XIX веке великий Петр Ильич Чайковский. И сегодня эти слова как никогда актуальны. Мир стремительно меняется, но неизменной остается великая сила музыки, объединяющая города, страны и целые поколения. Вместе с командой моего фонда мы запускаем Всероссийский культурный проект «Моя Россия: музыкальное путешествие», который посвящен ярким, интересным, а порой даже малоизвестным фактам музыкальной истории разных городов России, в которых жили и создавали свои бессмертные произведения русские композиторы и музыканты. Этот проект объединяет телепутешествия, онлайн-викторины, квесты, концерты и творческие встречи, в которых примут участие юные музыканты из разных городов России, а также знаменитые деятели культуры. Вместе мы раскроем страницы музыкальной истории, которая веками создавалась в разных города и культурных центрах нашей страны, которая объединяет и вдохновляет на творческие поиски. Присоединяйтесь к проекту «Моя Россия: музыкальное путешествие» на сайте «Музыкальное путешествие.РФ».

И на этой музыкальной ноте я передаю слово президенту нашего фонда, мисс Вселенной, телеведущей, певице, человеку, который на самом деле вдохновляет миллионы и, конечно же, всю команду нашего фонда на нечто новое, неизведанное, – Оксана, вам слово.

История зарождения проекта

Оксана Федорова: Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я очень рада снова приехать в родной город. Последние годы мои приезды становятся все чаще и чаще, и если бы не ситуация, то, конечно, много проектов, которые мы задумывали – и концерты, и творческие встречи, проходили бы с гораздо более высокой интенсивностью. Я очень люблю детей, которые чего-то хотят в этой жизни добиться. Этот проект родился не случайно. Он родился из большой и многолетней деятельности, когда я стала сотрудничать с молодыми музыкантами, певцами. Так сложилась моя жизнь, что вот почти уже 10 лет я занимаюсь вокалом, сейчас учусь в МГУ на факультете искусств, проходила стажировку два года в консерватории. Я все мечтала, когда же моя жизнь выйдет в это музыкальное русло в уже более обозримом виде, публично и с конкретным проектом.

Так или иначе, наш фонд всегда помогал талантливой молодежи. Мы привлекали и к концертам, и проводили мастер-классы. Конечно, надо отдать должное пандемии, тому непростому моменту, когда мы сели и поняли, что мы будем это делать. Я очень люблю путешествовать, очень люблю музыку, очень люблю горящих детей, которые хотят чего-то в этой жизни добиться. Мы придумали, как это можно соединить и облечь это в такую форму, в такой кросс-культурный проект, чтобы это было интересно, чтобы это было принято людьми. Потому что подать классику – сложно, а наша задача – показать, что это здорово, что мы знакомимся с культурой своей страны, каждого региона, своего города, регионального центра, где мы живем. И таким образом, через музыкальную призму, познакомить поближе со своим краем. Музыка, мне кажется, это такая область нашей культуры, которая более эмоционально, более точно и более интенсивно воздействует на всю природу человеческих чувств.

Я всех приглашаю – всех, кто нас смотрит, всех, кто присутствует и будет потом писать об этом, в наше музыкальное путешествие. Может, кто-то захочет самостоятельно пройти викторину. В каждом городе – мы для начала взяли четыре города, потом у нас предстоят съемки в Москве 10 программ, и потом мы отправимся по регионам России. Ведь в каждом регионе есть что-то свое, уникальное, о чем можно рассказать и привлечь детей. Первые наши съемочные дни показывают то, что детям интересно, детям помимо всех современных композиций, которые они, безусловно, слушают, но они понимают, что база, фундамент – это наша нетленная классика.

Здорово, что мы можем им это предложить – в современной подаче, в современной форме. Многие дети, выступая в филармонии, впервые выступали на этой сцене, испытывали определенный трепет и ответственность. Потом у нас есть большое желание, когда мы будем завершать наш проект, пригласить детей в Москву выступить на большой сцене, если это получится, мы будем делать это в Зарядье. Очень рада, что наши поездки показывают нам, что у нас замечательная, талантливая, ищущая, инициативная молодежь и совершенно уникальные педагоги. Многие мои друзья, музыканты, даже учась за рубежом, приезжают делать программы в Россию. Потому что здесь что-то особенное, настоящее и действительно самобытное. Нам хочется, чтобы все узнали особенность того или иного региона в музыкальном плане.

Надеюсь, что наше путешествие будет проходить весело, интересно, замечательно. К нам присоединяются все больше и больше и профессионалов, и спасибо большое колледжу, у нас там будет концерт, также мы познакомимся с детьми, которые занимаются музыкой. Мы приглашаем всех, кому небезразлична эта часть нашей культурной жизни. Думаю, что у нас впереди большие планы и все получится. Потому что тот отклик, который мы получаем от музыкальных школ – в Твери мы посетили четыре школы, и насколько важно обратить внимание на талантливых детей, на то, что дети занимаются музыкой, и им это очень важно. Я видела обратную реакцию, дети спрашивают: когда вы снова приедете? Мы хотим приглашать и других больших деятелей культуры, чтобы они тоже встречались с ними и проводили для них мастер-классы и творческие встречи. Это стимулирует развитие детей, это дает им силы, это внимание дает им ощущение, что это нужно, это важно, и мы не должны об этом забывать. Несмотря на то что современные технологии развиваются, музыкальные формы меняются, подача музыкального материала, но все равно все это базируется на нашей классике.

- Спасибо, Оксана, за такой эмоциональный рассказ. Многие, наверное, и не знают и удивляются, почему мы занимаемся музыкой? Потому что у нас есть муза, Оксана дает концерты с оперными ариями, эти концерты показывают, насколько классические композиции вдохновляют людей развиваться и узнавать нечто новое для себя. Сейчас я хочу передать слово Зинаиде Николаевне Ивановой, директору Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

Музыкальное путешествие по Псковщине может быть длиною в жизнь

Зинаида Иванова: Добрый день! Во-первых, самые искренние слова благодарности вам и от меня, и от всего коллектива колледжа искусств, от музыкального профессионального сообщества за то, что город Псков все же включен в маршрутную ленту вашего проекта. Для нас, псковичей, не вызывает сомнений, что музыкальное путешествие по Псковщине может быть длиною в жизнь. И не может быть излишнего, преувеличенного внимания к классической музыке, культуре в целом, к вопросу о заботе об одаренных детях.

Я в вашем выступлении услышала очень много созвучного тому, о чем и мы в кругах педагогов-музыкантов, в целом в кругу людей культурных, интеллигентных размышляем, ищем современные варианты решения возникающих проблем. Если вдруг я начну сейчас перечислять те фестивали, конкурсы, которыми очень насыщена культурная афиша Псковского региона, это будет бесконечно, и до концерта, до творческой встречи, которую ждут уже собирающиеся в зале колледжа искусств дети, подростки, юношество, мы с вами не доберемся. Позволю себе только сказать, что именно сегодня, вот в это же самое время, в Новоржеве завершается областной фестиваль народной музыки имени нашего великого земляка, балалаечника-виртуоза Бориса Сергеевича Трояновского. Мы гордимся фестивалем классической музыки имени Римского-Корсакова и Мусоргского. Это фестиваль, который проводится в содружестве Псковской областной филармонии, Государственного музея-заповедника, в чьем ведении находятся две усадьбы, и колледжа искусств. Такой изюминкой этого фестиваля являются концерты в музеях-усадьбах великих композиторов. Совершенно не случайно – и еще раз спасибо вам за это – центром творческой встречи, таким центровым объектом проекта «Музыкальное путешествие» в Пскове является Псковский областной колледж искусств имени Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Мое сердце полно благодарности за те слова, что в основе воспитания культуры человека, в основе любого современного сегодняшнего, и даже завтрашнего дня, нового течения в любом из видов искусств лежит классическое искусство. А следовательно, для нас, для педагогов, работающих в сфере музыкальной педагогики, это классическое музыкальное наследие. И, следовательно, мы сегодня особое внимание обращаем на детскую музыкальную школу, на детскую школу искусств, и я не могу не сказать совершенно искренне о том, что нынешний, 2021 год стал просто революционным, переломным, и говорю я о внесенных изменениях в закон об образовании Российской Федерации. Это произошло в марте нынешнего года, 24 марта, и как мы говорим, этот день отныне может праздноваться как день детской школы искусств. Что произошло? Многолетняя борьба музыкантов самого высокого класса, в числе которых, в первых рядах, и Денис Мацуев, и Юрий Башмет, о котором мы говорили, и его замечательный молодежный национальный оркестр, и так далее. Говорили о том, что детская музыкальная школа – это уникальное создание российской музыкальной педагогики, равного которому нет в мире. Вот почему музыкальное образование, да и в целом образование в сфере искусств, не потеряло своей ценности в мире, российская школа образования.

И вот наконец-то изменениями в законе об образовании детской школе искусств вернули статус особого учреждения дополнительного образования, цель которого – получение ребенком предпрофессионального, или, как мы раньше говорили, базового, начального музыкального образования, достаточного для продолжения обучения в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях искусств, в первую очередь – музыкального образования.

Наконец, сегодня в том небольшом концерте, который будет частью творческой встречи с Оксаной Федоровой, мы постарались показать, представить тех ребят, которыми мы сегодня гордимся. Молодые, юные и совсем юные музыканты станут участниками сегодняшнего концерта. В их числе и стипендиаты Министерства культуры «Молодые дарования России», и обладатели самого высокого для Псковской области звания – премии «Юные дарования Псковщины», это и дважды участник профильных смен в «Сириусе» юный музыкант Лев Кричевский (кстати сказать, представитель известнейшей на Псковской земле, думаю, и многим коллегам журналистам известно имя Вениамина Владимировича Кричевского, основателя уникальной гусельной школы псковской). В концерте примет участие и такой коллектив – ансамбль гуслей «Лель» Псковского педагогического комплекса. Сам по себе Псковский педагогический комплекс – это тоже уникальное достояние не только общего образования, но и культуры Псковского региона, поскольку в своей структуре педагогический комплекс имеет и отделение искусств, работающее по самым серьезным образовательным предпрофессиональным программам.

Хочу в преддверии концерта ваше особое внимание обратить на участницу концерта, студентку I курса колледжа искусств Ольгу Александрову. Это девушка с ограниченными возможностями, незрячая, но божественно одаренная. Сегодня она перед нами выступит, мы тоже очень ею дорожим. Можно сказать, степ-ту-степ овладеваем методиками обучения и сопровождения особенного ребенка. В сегодняшнем концерте Ольга уже примет участие. Для нас это тоже очень важно, что в этом концерте в числе тех ребят, которыми сегодня гордится музыкальное образование области, не только ребята-псковичи, но и Великие Луки, Себеж, Невель. Мы много работаем сегодня – я говорю «мы», потому что колледж искусств является еще и центром непрерывного образования в области культуры и искусства, и музыкальные, и художественные школы области тоже находятся под нашей опекой. Всего у нас в области 34 такие школы искусств. Псковская область не потеряла ни одной такой школы за все тяжелые лихолетья, десятилетия, это тоже наше достояние, мы всерьез считаем.

И наконец, еще одно замечание и еще одна просьба. Вот какого плана. Автором викторины, о которой Татьяна говорила, явилась преподаватель Псковского областного колледжа искусств, член Союза композиторов России, музыковед, обладатель звания «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин средних и высших профессиональных учебных заведений искусства России» Лариса Николаевна Никитина. Викторина замечательная, но я ее называю – на вырост, потому что эта скромная на сегодняшний день цифра – мы же говорим, до декабря отвечаем, работаем и так далее – это викторина на вырост. Те 42 человека – это те, кто сумел добраться до финального 20-го вопроса и правильно на него ответить. Викторина непростая, очень увлекательная, очень затягивающая в себя. Там не только Римский-Корсаков и Мусоргский, и даже не только Трояновский, там много новых имен, новых культурных открытий. Мы всем этих культурных открытий желаем и будем продолжать работу.

Сегодня ребята попытаются, постараются отвечать на сцене, сразу на вопросы викторины, и это тоже будет для нас для всех очень интересно. Огромный материал собран для формулировки вопросов, ответов, отсылок и так далее. Как было бы здорово, если бы это послужило основой издания хорошего сборника, учебно-методического пособия. То, что это очень важно и ценно и для преподавателей в общеобразовательных школах, и в музыкальных школах, и вообще для всех, кто интересуется, кому дорого понятие культуры Псковского региона, сохранение традиций культурных и воспитание подрастающего поколения. Спасибо большое, извините, говорить могу долго о своем родном.

О.Ф.: Спасибо. Обязательно будем облекать это в печатное издание, мы подумаем, как это сделать, вместе с вами, потому что материала, действительно, много, и для себя мы сами что-то открываем. Когда углубляешься в этот материал, открываешь для себя очень много интересных поворотов и понимаешь, насколько все это связано. Здесь очень много переплетений и музыкальных комбинаций. Поэтому мы подумаем, как это можно сделать, чтобы это было нужно, интересно и чтобы это можно было использовать в прикладном ключе.

Кстати, мы недавно были в музее музыки, там инструмент Трояновского находится. Мы поедем, балалаечку снимем. Там, действительно, очень большое наследие, коллекции в мире нет аналогов по количеству экспонатов – более миллиона. Это приличная коллекция, и это может быть сокрыто, об этом мало кто сейчас говорит и показывает, и делает такие кросс-культурные проекты. Поэтому мы решили тоже присоединиться к деятелям культуры, которые радеют за музыкальное и историческое наследие.

Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» – огромный старт для развития творчества

- Сейчас я хочу передать слово представителю организации, благодаря которой мы можем достучаться до миллионов школьников, – это Российское движение школьников, самая большая организация школьников, которая объединяет школьников абсолютно всех регионов, и сразу хочу сказать, что с РДШ мы сотрудничаем уже давно. С РДШ мы сотрудничаем по нашим патриотическим проектам, у нас есть проект «Мои герои большой войны», посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. А в этом проекте, когда встал вопрос – как же нам до школьников добраться? – то даже вопросов не возникло, к кому обращаться. Это, конечно же, РДШ. Причем не только РДШ на федеральном уровне. Хочется отметить высокий уровень подготовки на региональных уровнях – что в Твери, что здесь. Это такие дети-активисты. Я хочу предоставить слово Алене Ивановой, которая является представителем Псковского регионального отделения Российского движения школьников. Буквально 5 минут, Алена, скажите, как у вас организована работа со школьниками? И как вы их привлекаете, чтобы дети всегда были в курсе всего самого главного и интересного, что происходит в сфере культуры, искусства?

Алена Иванова: На самом деле, когда появился проект, не возникло вопросов, как привлекать детей. Очень отрадно, что проект включает в себя абсолютно разные форматы, начиная от онлайн, и очные встречи. Дети с полным восторгом, я уверена, сейчас стоят у дверей колледжа искусств и ждут не дождутся встречи. Это, конечно же, возможность развития дальнейшего творческого потенциала. Дети участвуют, дети показывают себя. Их оценивают, им дают советы. Для детей это самое главное – чтобы была какая-то добрая оценка, чтобы на них посмотрели, и они понимали и видели, что это все они делают не зря. Ну а для тех, кто сегодня будет зрителем, это такой толчок, чтобы еще больше изучить историю, еще больше узнать о классике – а почему именно классика, а откуда она появилась, а как она появилась? Уверена, что многие сегодня зайдут в интернет и посмотрят: а почему колледж именно имени Римского-Корсакова? А это уже значит, что те проекты, которые реализуются, которые мы с вами делаем, делаются не зря. Они делаются, чтобы наши дети знали историю – историю России, историю родного города. Сейчас, работая с детьми, мы тоже делаем очень много проектов, которые направлены на развитие творческого потенциала и патриотического воспитания.

У нас есть большой проект «Россия – страна героев», и он включает в себя не только историю, дети поют, сочиняют стихи. Этот проект показывает, что детям очень интересна история своей родины. Будем очень рады, если в следующем году вы к нам присоединитесь, и мы сделаем это совместно, потому что для детей это будет особенно ценно, если мы это расширим.

Что касается проекта «Музыкальное путешествие», дети очень обрадовались, что можно пройти викторину, проверить себя. Огромное спасибо. Уверена, что сегодняшний концерт и сегодняшнее мероприятие, и этот проект – это огромный старт, мне кажется, для всей страны для развития творчества нашей молодежи. Спасибо вам большое, что Псков участвует в таком проекте и первооткрыватель, можно сказать, такого вовлечения в классику для детей.

Премия для одаренной молодежи, которые участвует в проекте

Т.И.: Спасибо, Алена. Когда мы готовили сценарий, я хочу отдельное спасибо сказать эксперту - Ларисе Николаевне Никитиной. Мы получили порядка 150 листов. Когда мы все это изучили, поняли, что надо ехать как минимум на месяц, чтобы все здесь рассказать, потому что она расписала все, начиная от Пушкинских Гор, Невель, усадьба Философовых, где Дягилев создавал основы русского модерна, которые потом вылились в знаменитые Русские сезоны. Все это настолько разнопланово, что здесь можно снимать и снимать. Хочется отметить тот факт, что наша главная задача заключается в том, чтобы привлечь внимание детей к тому культурному наследию, которое было создано в этом регионе. Когда мы встречаемся с детьми, которые приезжают в Москву, конечно же, их главная цель – приехать в Москву, и всем кажется, что Москва и Питер – это два ключевых культурных центра, где жизнь бурлит.

С помощью «Музыкального путешествия» мы хотим, чтобы эта музыкальная и культурная жизнь забурлила в самых разных регионах: и в Твери, и в Курске, и в Красноярске. Чем больше таких вот точек кипения, тем больше, я думаю, у нас будет возможности, чтобы поддержать детей и дать им этот посыл, что, занимаясь музыкой, ты можешь достичь очень больших успехов, и ограничений здесь нет. В перспективе – мы можем поделиться с вами такой полусекретной информацией – мы планируем запустить специальную премию от нашего фонда для талантливых, одаренных детей, которые участвуют в этом проекте именно в данных регионах. В этом году это пока четыре региона, и в следующем году мы планируем масштабировать. Думаю, что включение такого элемента, как премия, будет стимулом для детей и педагогов. Если есть вопросы, можете задать их нашим экспертам. И через несколько минут мы выдвигаемся в колледж, где нас ждет концерт.

Создание фильмов о памятниках архитектуры, вошедших в список ЮНЕСКО

- Оксана, у меня к вам вопрос, не совсем по теме пресс-конференции, но он все равно так или иначе связан с наследием Псковской земли. Дело в том, что наш холдинг, Псковское агентство информации недавно запустило цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Это совместный проект с комитетом по охране объектов культурного наследия, в том числе со службой охраны памятников ЮНЕСКО. Скажите, пожалуйста, мы собираем мнения и комментарии у многих известных людей, которые так или иначе были связаны с Псковом, либо связаны с экскурсиями, либо связаны с любой сферой искусства на тему: насколько вообще такие проекты нужны, насколько это может найти своего зрителя – фильмы об объектах культурного наследия ЮНЕСКО.

О.Ф.: Я думаю, любая просветительская деятельность, которая рассказывает об истории данного региона, - конечно, большой успех и достижение. Сейчас мы не так много можем видеть культурных и документальных программ. А если они есть, то это идет либо глубокой ночью, либо на цифровых каналах, куда не добираются люди, желающие посмотреть. И несмотря на то что рейтинги канала «Культура» сравнительно с развлекательными каналами невысокие, но я знаю, что людям это интересно, они хотят знакомиться с историей, они хотят в этом усредненном, огромном количестве потока развлекательной информации найти рациональное и настоящее зерно. И, мне кажется, такие проекты – да, их немного, они не обладают превалирующей ролью и приоритетным направлением, но они есть, и мне хочется, и наш проект в том числе нацелен на то, чтобы эту ситуацию как-то стабилизировать. Мне кажется, это будет действительно интересно, ведь у нас такое большое наследие. Взять только «Слово о полку Игореве», и много таких моментов, которые наша молодежь не знает. Прежде чем уехать за рубеж или ставить какие-то цели далекоидущие, нужно дать им возможность, показать, узнать свою землю, там, где они родились, там, где они живут. Может быть, их мнение будет потом иное. Набравшись опыта, допустим, где-то за рубежом, они потом вернутся сюда и начнут здесь что-то развивать. Или прославлять свой регион где-то еще. А какие у нас традиции храмового зодчества! Мне кажется, об этом нужно рассказывать.

Мое мнение: я поддерживаю такие проекты. Моя семья была знакома с Саввой Ямщиковым, который ратовал за сохранение культурного наследия, много сделал для храмов, для Пскова, для реставрационных работ, участвовал в открытии памятников. Есть такие люди, которым небезразлично! И, может быть, среди тех, кто посмотрит эту передачу, новые умы, новые инициативные деятели родятся. Прежде всего, это необходимо для нашей молодежи, чтобы они не отрывались. Да, время не стоит на месте, конечно, мир меняется, развивается, есть современное искусство, которое тоже бывает интересным. Но, не зная базы, фундамента, не зная исторических зачатков, невозможно что-то ценное привнести в эту жизнь. А ведь в каждом человеке заложена эстетическая составляющая! Понятно, что сейчас разрушены каноны оценки тех или иных произведений художественного творчества, сейчас другая эстетика входит в мир. Человек, который далек от культурных, творческих событий, все равно, соприкасаясь с чем-то настоящим, стоящим, получает совершенно другое наполнение. Наверное, на это рассчитаны такие проекты. Мне кажется, чем больше будет и журналистской работы в этой области, тем будет лучше.

Творческие встречи с юными талантами

- Скажите, пожалуйста, вы в рамках проекта проводите творческие встречи с юными талантами, музыкантами. А вы с ними общаетесь? Они вам что-то рассказывают? О чем вы говорите? Как это проходит? Расскажите поподробнее, пожалуйста.

О.Ф.: Творческая встреча подразумевает выступление детей, талантливых детей в том или ином. В Твери, первом городе, который мы посетили, дети выступали в филармонии. Потом педагоги приглашали их в свои школы – музыкальные, школы искусств, чтобы пообщаться.

Для ребенка важна та площадка, где он выступает, возможность еще раз выйти на сцену, потому что после каждого выступления что-то открывается. Певец должен петь. Музыкант должен играть. Они демонстрируют свои произведения любимые. Это еще раз возможность для них выйти на сцену. Для артиста это очень и очень важно.

Когда мы приезжали в школы, мы общались, заходили на занятия, снимали небольшие репортажики о закулисной подготовке. Поскольку вся красота куется в закулисье, в тренировочных залах. То, что мы видим на сцене, это уже квинтэссенция. Конечно же, они переживают, и это преодоление себя - для каждого артиста важно выйти на сцену и преодолеть этот страх. Чем больше у них будет вот таких встреч, такого общения, тем лучше и быстрее они будут достигать результата.

Мы начали с выступления детей. Потом мы хотим организовывать для них мастер-классы с именитыми скрипачами, пианистами, где они могут почерпнуть какие-то технические моменты. Это все мы планируем делать. Потому что для детей помимо выступлений на сцене, которые дают заряд и толчок для дальнейшего раскрытия, важны и эти технические моменты. Не все могут пригласить больших, именитых музыкантов, но мы планируем сейчас, и с Юрием Башметом разговаривали, чтобы он обратил внимание на талантливых детей. Когда есть такая кооперация, это здорово.

Т.И.: Я от себя добавлю по творческим встречам. С нами ездит съемочная группа, которая берет у детей и у педагогов интервью на бэкстейдже. И когда мы берем интервью, дети раскрываются. Перед тем как они выходят на сцену, мы задаем вопросы: ты занимаешься музыкой, что тебя вдохновляет? Потом он выходит на сцену, играет, для него это такое событие в жизни, которое мотивирует дальше этим заниматься. А следующая встреча – это уже в школах. После нашего концерта в Твери очень многие дети были настолько вдохновлены, что педагоги говорили: иногда их не заставишь в выходные приехать – а мы в выходные приезжаем, достаточно сложно в эти дни вытащить детей куда-то. В четырех школах дети нам и в оркестре играли, и хором пели, для них это был интересный опыт взаимодействия со звездой с экрана, когда они практически с нами были на равных. Когда мы задавали вопросы, дети на равных отвечали: да, я хочу заниматься музыкой. И что самое интересное, дети, которые занимаются на непопулярных инструментах, таких как балалайка, мальчик был настолько вдохновлен и был готов с этой балалайкой идти по жизни и дальше популяризировать русскую культуру. Кстати, это была детская школа Андреева, а у вас, я знаю, тоже очень близкие связи с русскими народными инструментами.

Псков вас не разочарует

З.И.: Мне хочется сказать, коллеги: Псков вас не разочарует. Суббота – это нормальный рабочий день в школах искусств. И детская музыкальная школа имени Римского-Корсакова в, кстати, великолепно отреставрированном состоянии…

О.Ф.: Когда я приезжала в прошлый раз, проезжала по маршрутам своей юности, своего детства, я видела, что многое в городе делается, город развивается, и я надеюсь, что так и будет продолжаться дальше. Я могу видеть разницу. Тогда нельзя было зайти, были только-только финишные работы, сказали, что буквально месяц-два и откроется, и у нас будет возможность посмотреть.

З.И.: И послушать детей, правда, это самое главное? В этих дивных интерьерах у нас занимаются талантливые дети.

О.Ф.: А еще для детей очень важна насыщенная творческая жизнь, потому что им понятно, что вся работа происходит в кабинете, с педагогом. Но когда-то нужно делать первые шаги, выступать, показывать свое искусство. Безусловно, чтобы стать настоящим артистом, музыкант не только должен играть и прекрасно владеть инструментом, он должен еще… Кстати, эта тема хороша для мастер-класса… Он должен еще выразить художественный образ. Это очень важно, когда складывается посредством музыкальной выразительности еще и художественный образ. Тогда артист обретает свое индивидуальное лицо. Но чтобы оно появилось, нужен долгий путь выступлений. И чем больше будет разных выступлений, чем больше будет контактов с людьми, состоявшимися уже в музыкальной отрасли, тем больше у ребенка, у юного музыканта будет понимания своего пути. Что он выберет? Композиторское или исполнительское искусство? Или критику? Музыкальные критики – это тоже весомая часть музыкального сообщества. Это очень важно.

Т.И.: Спасибо большое, что вы сегодня были с нами.

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