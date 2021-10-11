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Общество

Три тонны обуви незаконно пытались провезти через границу в Псковской области

В трех автомобилях, осуществляющих международные перевозки, пытались провезти незадокументированную обувь и другие предметы одежды общей массой три тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

На таможенному посту МАПП «Убылинка» сотрудники таможни выявили в трех транспортных средствах, следующих из Польши в Москву, на тонну больше товаров, чем было указано в документах.

По данному факту в отношении фирмы-перевозчика возбуждено три административных правонарушения по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.

 

 

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