Три тонны обуви незаконно пытались провезти через границу в Псковской области

15:49, 11 октября 2021, ПАИ

В трех автомобилях, осуществляющих международные перевозки, пытались провезти незадокументированную обувь и другие предметы одежды общей массой три тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

На таможенному посту МАПП «Убылинка» сотрудники таможни выявили в трех транспортных средствах, следующих из Польши в Москву, на тонну больше товаров, чем было указано в документах.

По данному факту в отношении фирмы-перевозчика возбуждено три административных правонарушения по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.