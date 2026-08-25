Псковская область и ФМБА России заключили соглашение о сотрудничестве
Заключено соглашение о сотрудничестве между Псковской областью и Федеральным медико‑биологическим агентством (ФМБА России). Документ скрепили подписями губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
Соглашение нацелено на совместную работу в нескольких направлениях: в совершенствовании системы комплексной реабилитации участников СВО, в развитии и реализации программы «Медицина здорового долголетия», в организации дистанционной реабилитации.
В перспективе стороны планируют внедрять перспективные научные и технологические разработки, обмениваться научно‑методическими материалами и лучшими практиками и проводить образовательные мероприятия для профильных специалистов.
«Благодарю Веронику Игоревну за поддержку Псковской области и высокую оценку наработок нашего региона», – отметил Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
Ранее сообщалось, что Вероника Скворцова высоко оценила опыт Псковской области в реабилитации участников СВО.
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