Псковская область и ФМБА России заключили соглашение о сотрудничестве

18:40, 25 августа 2026, ПАИ

Заключено соглашение о сотрудничестве между Псковской областью и Федеральным медико‑биологическим агентством (ФМБА России). Документ скрепили подписями губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Соглашение нацелено на совместную работу в нескольких направлениях: в совершенствовании системы комплексной реабилитации участников СВО, в развитии и реализации программы «Медицина здорового долголетия», в организации дистанционной реабилитации.

В перспективе стороны планируют внедрять перспективные научные и технологические разработки, обмениваться научно‑методическими материалами и лучшими практиками и проводить образовательные мероприятия для профильных специалистов.

«Благодарю Веронику Игоревну за поддержку Псковской области и высокую оценку наработок нашего региона», – отметил Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Ранее сообщалось, что Вероника Скворцова высоко оценила опыт Псковской области в реабилитации участников СВО.