Жителей Карибских островов задержали за попытку незаконного пересечения границы в Псковской области

15:18, 11 октября 2021, ПАИ

Двоих жителей одного из островов Карибского бассейна задержали за попытку незаконного пересечения государственной границы РФ в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничники задержали иностранцев в районе деревни Буравцы. Молодые люди 31 и 27 лет планировали пересечь госграницу РФ и затем попасть в страны Евросоюза.

Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов и административного выдворения с территории страны.

Напомним, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.